Момент ДТП с полицейской машиной в центре Москвы попал на видео

Момент аварии с полицейской машиной и такси в центре Москвы попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что оба кроссовера столкнулись при повороте автомобиля такси налево. Водитель полицейской машины не смог избежать столкновения, его автомобиль вылетел на тротуар. По данным канала, попавшая в аварию Hyundai Santa Fe — это патрульная машина Росгвардии. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что авария произошла у дома №12 на Маросейке, и в результате происшествия пострадал один человек.

В этот день в Москве произошла еще одна серьезная дорожная авария, которая попала на видео. На Митинской улице автомобиль каршеринга врезался в припаркованные автомобили.