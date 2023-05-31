Полицейская машина вылетела на тротуар в центре Москвы

Полицейский автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал видео с места ДТП.

Авария произошла у дома №12 на Маросейке. Как уточняет Telegram-канал 112, по предварительным данным, в ДТП также участвовал автомобиль такси. Несколько человек в шоковом состоянии, их осматривают медики. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель каршеринга повредил четыре автомобиля в ДТП на Митинской улице, последствия аварии попали на видео.