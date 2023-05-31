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Депутат Госдумы предложил запретить электросамокаты на пешеходных улицах

«Известия»: в ГД призвали запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам

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Антон Денисов/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил Минтрансу и МВД ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и принять еще ряд мер. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение парламентария.

Депутат также предложил запретить проезд электросамокатов на пешеходных улицах и запретить несовершеннолетним ездить на них.

По его словам, необходимость запрета средств индивидуальной мобильности (СИМ) на пешеходных улицах обусловлена тем, что они предназначены для прогулок, а «не попыток увернуться от летящих электросамокатов».

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают», — отметил Якубовский.

В связи с этим, по мнению депутата, скорость прокатных электросамокатов должна быть ограничена до 15 км/ч.

Ранее в Госдуме предложили ввести водительские права для пользователей электросамокатов.

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