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В Мурманской области пьяный сотрудник автосервиса угнал сданную в ремонт машину

ГИБДД задержала работника сервиса, который выпил пива и поехал кататься на машине клиента

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Кандалакше Мурманской области сотрудники ГИБДД остановили сотрудника автосервиса, который в нетрезвом состоянии угнал автомобиль, сданный ему для ремонта. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

По информации полиции, от водителя исходил сильный запах алкоголя, однако от освидетельствования он отказался. Кроме того, у него не было при себе водительских прав. Нарушителя доставили в отдел полиции, где выяснилось, что мужчина взял автомобиль, оставленный ему для ремонта и решил прокатиться по городу.

«В отношении подозреваемого в совершении преступления против собственности возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), максимальной санкций которой предусмотрено до трёх лет лишения свободы», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Кроме того, ему грозит штраф и лишение водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

Ранее стало известно, что в Воронеже автомобилист вонзил нож в машину глухонемого водителя.

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