В Санкт-Петербурге мужчина силой затолкал девушку в автомобиль

В Петербурге полиция объявила план «Перехват» для розыска автомобиля, в который предположительно, силой затащили девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По словам свидетелей, в районе станции «Спортивная» мужчина на черном Hyundai пытался силой удержать девушку в хиджабе. Она несколько раз вырывалась и убегала в сторону метро, но ее догоняли и снова затаскивали в автомобиль.

В ситуацию пытались вмешаться прохожие, но мужчина якобы объяснил, что это его жена. По данным канала, похитителя уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Мытищах автомобиль BMW въехал в толпу людей на тротуаре. Пострадали четыре человека.