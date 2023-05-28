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В Саратовской области в ДТП пострадали девять человек

Девять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Саратовской области

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УГИБДД по Саратовской области

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области, пострадали девять человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

«В 08:40 (07:40 мск) в Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 «Каспий», 660 км, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка», — сообщил Олег Костин.

Отмечается, что семь взрослых получили ушибы мягких тканей. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. У восьмого пострадавшего, 17-летнего ребенка, диагностирована закрытая травма левого коленного сустава. У двухлетнего ребенка открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. Оба несовершеннолетних доставлены в больницу.

Судя по фото, в аварию попали автомобили Lada Largus и ВАЗ-2107. После столкновения иномарка съехала в кювет. Отечественный седан перегородил обе полосы для движения транспорта. Обе машины получили серьезные повреждения кузовов. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что внедорожник УАЗ врезался легковушку в Нижнем Новгороде.

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