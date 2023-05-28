В Нижнем Новгороде водители автомобилей устроили драку на проезжей части

В Нижнем Новгороде два водителя устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает паблик «Нижний Новгород без цензуры» в социальной сети «Вконтакте».

«Два водителя сначала устроили разборки на дороге, а потом сошлись в рукопашной около зоопарка «Лимпопо»», — говорится в сообщении.

По версии пользователей сети, драка началась из-за того, один водитель подрезал другого. Пассажиры машин, другие водители и прохожие стали разнимать дерущихся. О том, чем закончился инцидент, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Башкирии фура, перевозившая бочки с химикатами, съехала в кювет и перевернулась. По данным МЧС, угрозы для экологии нет. На месте проводятся необходимые мероприятия.