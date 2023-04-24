«КамАЗ» провалился под асфальт в Казани и засыпал бетоном Lada Kalina

В Казани самосвал провалился под асфальт и накренился, после чего содержимое кузова вывалилось на припаркованную легковушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент, попавший на видео, произошел в Авиастроительном районе во дворе на улице Кошевого, где рабочие занимались укладкой дороги. «КамАЗ» подрядчика «Стройдорснаба» вывозил бетонный мусор по старому асфальту и провалился под него.

Несколько бетонных блоков из кузова самосвала вывалились на припаркованную рядом Lada Kalina. Хозяйка автомобиля и ГИБДД ищут виновных в происшествии. По одной из версии, виноват подрядчик, который перегрузил «КамАЗ», по другой — асфальт на этом участке дороги давно требовал замены.

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