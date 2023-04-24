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Автомобили Lada получат «дворники» отечественного производства

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Lada

На автомобили Lada с 2024 года начнут устанавливать стеклоочистители российского производства, прежде автопроизводитель закупал эти компоненты у иностранных поставщиков, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров НПК «Автоприбор» Даниила Черненко.

Согласно плану, с 2024 года владимирский завод «Автоприбор» будет ежегодно поставлять 100 тыс. рычагов и щеток стеклоочистителей (около 25% потребностей «АвтоВАЗа» в «дворниках»). Сумма контракта не уточняется.

Как отметили на «АвтоВАЗе», «Автоприбор» номинирован в качестве долгосрочного поставщика рычагов и щеток стеклоочистителей. Компания образована в июле 2018 года на базе действующей производственной площадки во Владимире, она считается крупнейшим в РФ производителем электрооборудования и комплектующих изделий для автосборочных предприятий.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск на более ранний срок из-за проблем с поставками компонентов, которые не позволяют собирать комплектные автомобили.

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