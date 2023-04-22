В США очевидцы сняли на видео загоревшийся и взорвавшийся бензовоз

В американском штате Коннектикут на мосту Golden Star перевернулся бензовоз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. В результате возгорания произошел мощный взрыв.

Отмечается, что огонь распространился на рядом стоящие постройки. По предварительным данным, погиб один человек, количество пострадавших уточняется.

Судя по видео, помимо бензовоза сгорел еще как минимум один легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области пожилой мужчина взорвал «Газель» соседа за то, что он занял его место на парковке.