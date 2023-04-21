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В Белгороде с крыши магазина сняли заброшенный туда взрывом автомобиль

В Белгороде сняли с крыши магазина автомобиль, который закинуло туда взрывной волной. Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском.

Для снятия машины с крыши здания был использован кран. У автомобиля сильно поврежден кузов.

Взрыв произошел 20 апреля около 22:00. В результате произошедшего был поврежден жилой дом на улице Ватутина. Всех жильцов девятиэтажки эвакуировали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пострадали три человека: один из них отказался от госпитализации, у другого диагностировали сотрясение мозга, у третьей жительницы поднялось давление.

В Минобороны позднее заявили, что повреждения домов в Белгороде произошли по причине нештатного схода авиабоеприпаса с Су-34.

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