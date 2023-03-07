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«Москвич» опубликовал цены на свои модели

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На официальном сайте завода «Москвич» появились прайс-листы на автомобили, выпускаемые на столичном предприятии.

Кроссовер «Москвич 3» с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.) представлен в одной комплектации. Стоимость автомобиля с механической шестиступенчатой коробкой передач составляет 1,97 млн рублей, а с вариатором — 2,035 млн рублей.

«Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л.с. обойдется в 3,5 млн рублей, он также доступен только в одной комплектации.

Комплектация «Москвича 3е» от бензиновой версии отличается наличием панорамной крыши вместо люка и системы камер кругового обзора, светодиодной оптики вместо галогеновой, боковых подушек и шторок безопасности, а также наличием тонировки задних стекол, цифровой приборной панели с экраном диагональю 10,25 дюйма и других опций.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявлял, что приобрести кроссоверы и электромобили «Москвич» начиная с 3 марта можно во всех дилерских центрах марки в стране. В 23 городах России открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания. В 2023 году завод планирует выпустить 50 тыс. автомобилей (из них 10 тыс. с электромотором), а через год удвоить объемы выпуска.

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