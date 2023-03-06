«Известия»: в России протестируют переоснащение подержанных авто в электрокары

В России калининградский завод «Автотор» протестирует технологию замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в автомобилях на электромотор. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на основателя холдинга Владимира Щербакова.

«Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тыс. электрических двигателей. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации», — отметил Владимир Щербаков.

По словам топ-менеджера, первые переоборудованные в электрокары автомобили появятся весной 2023 года. Планируется, что ими станут несколько машин из автопарка завода «Автотор». Преимущественно это будут корейские модели. Стоимость переоборудование автомобиля с ДВС в электромобиль составит порядка 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что премиальный китайский суббренд компании Geely, фирма Zeekr, представит во втором квартале 2023 года новый кроссовер под названием X. Автомобиль был спроектирован и разработан в Глобальном центре дизайна компании в Гетеборге, Швеция.