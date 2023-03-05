Премьера кроссовера Zeekr X состоится во втором квартале 2023 года

Премиальный китайский суббренд компании Geely, фирма Zeekr, представит во втором квартале 2023 года новый кроссовер под названием X. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Отмечается, что автомобиль построен на платформе Geely Sustainability Experience Architecture (SEA), на которой также базируется кроссовер Smart #1. Длина новинки составляет 4450 мм, ширина — 1836 мм, высота — 1572 мм, а колесная база — 2750 мм. Zeekr X был спроектирован и разработан в Глобальном центре дизайна компании в Гетеборге, Швеция.

Технические характеристики, кроссовера Zeekr X раскрыты пока частично. Так, известно, что для разгона до 100 км/ч ему потребуется около 3 с.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с руководством китайского автомобильного госконцерна FAW и пригласил автопроизводителя работать к себе в страну.