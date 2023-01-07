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Мужчина угнал автомобиль и застрял в снегу под Новосибирском

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МВД России

В Бердске местный житель угнал автомобиль и забуксовал в снегу, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером 5 января инспекторы ДПС обнаружили брошенный и забуксовавший в снегу автомобиль Mazda. Неподалеку полицейские увидели бредущего по дороге мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что он не имеет водительских прав и владельцем машины не является.

Выяснилось, что задержанный 35-летний бердчанин был пьян и неоднократно привлекался к уголовной ответственности (в том числе за кражу и грабеж). Он объяснил, что заметил автомобиль с открытой дверью, нашел ключи и поехал кататься. Позже полицейские установили хозяйку автомобиля, которая подтвердила, что Mazda пропала с парковки возле дома.

Мужчину поместили в спецприемник до решения суда. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Также в отношении нарушителя составили протокол за пьяную езду без прав.

Ранее сообщалось, что на Кубани водитель пытался спасти собаку и врезался в грузовик.

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