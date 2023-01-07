Автобус с туристами заглох под Арзамасом из-за замерзшего топлива

В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе пассажиров сломавшегося экскурсионного автобуса, сообщили в региональном МЧС.

Автобус следовал по маршруту из Москвы в Ульяновск. Около 03:15 7 января спасатели получили сообщение о том, что он совершил аварийную остановку на 86-м километре трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» возле Арзамаса.

Причиной остановки стало то, что у автобуса замерзло топливо. В автобусе находились 56 пассажиров (в том числе 26 детей). К шести часам утра на двух резервных автобусах их переправили в гостиницы Арзамаса. По данным метеорологов, ночью в Нижегородской области температура опустилась до -32°C.

Ранее сообщалось, что на трассе «Нева» Chery с 6 пассажирами въехал в грузовик, погибли двое.