В Башкирии мужчина вышел из УАЗа поискать собаку, но погиб под колесами бензовоза

Бензовоз «КамАЗ» насмерть сбил мужчину, который вышел из УАЗа на дорогу поискать сбежавшую собаку. Об инциденте, произошедшем в Башкирии, сообщает региональная Госавтоинспекция.

«В Чишминском районе на 1424-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 32-летний житель Ермекеевского района, управляя специализированной цистерной КамАЗ, допустил наезд на 33-летнего жителя Кармаскалинского района, после чего столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате аварии пешеход погиб на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что УАЗ с четырьмя охотниками остановился на трассе и из машины сбежала собака. Один из мужчин вышел на проезжую часть поискать животное и в этот момент на него наехал бензовоз. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим нетрезвым автомобилистом. В аварии пострадали две несовершеннолетние пассажирки иномарки — их доставили в больницу.