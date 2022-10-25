В Краснодарском крае ограничат передвижение грузовых автомобилей к Керченской переправе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение ограничить с 27 октября передвижение по территории региона грузовых автомобилей, следующих в Крым через Керченскую паромную переправу. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

«С 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу», — указано в постановлении губернатора.

Исключение будет сделано для автомобилей, которые перевозят грузы военного или специального назначения, фармацевтическую продукцию, а также технику, необходимую для восстановления инфраструктуры. Кроме того, по территории Краснодарского края смогут передвигаться грузовики со скоропортящимися товарами и отдельными видами «социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости».

Всем остальным предлагается воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя.

«Введенные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров», — пояснили в оперштабе, уточняя, что введенные ограничения будут действовать «до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия».

Ранее сообщалось, что в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края скопилось 916 грузовых автомобилей.