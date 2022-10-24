Водителя, сбившего насмерть мать с сыном в Москве, арестовали на два месяца

Солнцевский суд Москвы арестовал на два месяца водителя, который насмерть сбил беременную женщину с 5-летним сыном в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.

ДТП произошло вечером 22 октября на улице Богданова. На пешеходном переходе водитель Audi A6 сбил 42-летнюю женщину с ребенком, которые переходили дорогу. Они погибли на месте.

За рулем Audi оказался 37-летний Андрей Маркизов. По словам очевидцев, водитель был пьян и пытался скрыться. Отмечается, что мужчина объяснил свои действия после ДТП шоковым состоянием, а от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В ходе судебного заседания Маркизов пытался прятать свое лицо за маской. Известно, что у него двое детей — 7 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.