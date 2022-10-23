Электросамокатчик получил 200 часов общественных работ за пьяную езду

Водитель электросамоката получил 200 часов общественных работ за езду без прав в нетрезвом виде, сообщает сетевое издание «TagilCity» со ссылкой на МВД Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД остановили самокатчика за нарушение ПДД. Выяснилось, что при себе у мужчины нет водительских прав, также он находится в нетрезвом состоянии. Позже стало известно, что еще в 2021 году мужчину лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

«Электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт считается мопедом и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». Если водитель такого транспортного средства нарушает ПДД, то к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей», — рассказали изданию в ведомстве.

Октябрьский райсуд приговорил екатеринбуржца к 200 часам работ и лишению права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что самокатчик накинулся с ножом на авто после замечания водителя в Новосибирске.