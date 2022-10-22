Полиция задержала двоих мужчин за кражу запчастей из каршеринговых авто

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Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге двух мужчин, которых подозревают в краже запчастей с каршеринговых автомобилей. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Отмечается, что подозреваемые брали в аренду автомобили, отъезжали на них в безлюдные места и снимали запчасти. После этого они устанавливали на машины старые запчасти. Спустя некоторое время сотрудники каршеринговой компании заметили подмену и заявили об этом в полицию.

Мужчин арестовали во время очередной попытки украсть автодетали. Позже выяснилось, что один из задержанных является владельцем компании по аренде автомобилей. Похищенные запчасти он устанавливал на машины из своего автопарка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» задержали 34-летнего Дениса Е., облившего краской три автомобиля, на которых была наклеена буква Z.

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