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В результате столкновения автобусов в Липецке пострадали 15 человек

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Depositphotos

При столкновении двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля в Липецке пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Липецкой области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Катукова. В настоящее время на месте работают семь бригад скорой помощи, в том числе бригада медицины катастроф.

Всем пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. В больницу были доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести. 14-летний подросток госпитализирован в областную детскую больницу, рассказали в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова рассказала, что авария произошла на улице Катукова, у дома № 51, где на пешеходном переходе ожидали зеленого света светофора пассажирский автобус МАЗ городского маршрута № 346, за которым находилась легковушка «Форд Фокус».

По предварительным данным, в автобус и машину врезался пассажирский автобус ПАЗ городского маршрута № 359, рассказала Снежкова.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в ДТП с «Камазом» и автобусом погибли пять человек, 10 пострадали.

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