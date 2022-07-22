Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Психолог Хадарцева рассказала, в каком возрасте нужно съезжать от родителей 15:05
В правительстве Германии назвали поездку Шредера в Россию «личным... 15:03
В Кабмине ФРГ утверждают, что технических проблем для поставки турбины Siemens... 15:02
Профессор-коммунистка, предлагавшая сохранить маски навсегда, стала советником ВОЗ 15:02
Сестры Кардашьян-Дженнер отметили 88-летие своей бабушки Мэри Джо Шеннон 15:01
Кейт Мосс призналась, что была напугана на съемке топлес для Calvin Klein 14:59
Глава региона в Италии попросил парламент отложить ратификацию расширения НАТО 14:57
На Филиппинах предложили приравнять к насилию игнорирование в соцсетях 14:57
В России состоится премьера иронического детектива «На страже пляжа» 14:56
Латвия планирует закупить у США РСЗО HIMARS 14:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мужчина ударил дочь по лицу после ДТП на парковке в Подмосковье

В подмосковном Пушкино мужчина запустил двигатель автомобиля и посадил за руль ребенка, который устроил аварию. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

ДТП произошло на парковке на улице Просвещения. Сообщается, что мужчина на видео употреблял алкоголь и посадил за руль черной машины свою дочь. Ребенок случайно переключил рычаг коробки передач, после чего автомобиль выехал на дорогу и столкнулся с белым кроссовером Mazda.

После аварии мужчина вывел дочь из салона и вернул автомобиль обратно на парковочное место. Затем он подошел к ребенку и ударил по лицу, девочка упала на асфальт.

Ранее в Москве очевидец снял на видео драку четырех женщин из-за парковки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть