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Массовые автомобили Chevrolet впервые стали дороже 1 млн рублей

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chevrolet-auto.com

Цена автомобилей Chevrolet массового сегмента после недавнего подорожания впервые превысила отметку в 1 млн рублей. Об этом сообщает «Цена Авто».

Во второй половине февраля модели Cobalt, Nexia и Spark производства узбекской компании UzAuto Motors стали дороже на 30 тысяч рублей — от 3,1% до 3,5%.

В результате цена самой дорогой модели в линейке, седана Cobalt, составляет от 954 тыс. до 1 млн 13 тыс. рублей (в зависимости от комплектации). Самая доступная из них, седан Nexia, теперь стоит от 881 тыс. до 967 тыс. рублей. Стоимость хэтчбека Spark теперь составляет от 951 тыс. до 997 тыс. рублей.

В январе нынешнего года россияне, по данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», приобрели 409 новых машин Chevrolet массового сегмента (Cobalt – 264 шт.; Nexia – 116 шт.; Spark – 29 шт.). Это в 2,2 раза больше, чем в январе 2021 года.

Ранее UzAuto Motors объявил, что временно будет выпускать машины без магнитол — причиной стал дефицит микрочипов.

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