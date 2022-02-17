Интерес к автомобилям Lada в Европе вырос в 2,5 раза

В январе 2022 года в Европе было реализовано 154 автомобиля марки Lada — это на 93 единицы больше, чем в январе 2021 года. Такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Рост продаж автомобилей Lada в Европе составил 152,5% год к году. Примечательно, что ровно столько же машин — 154 ед. — в январе в странах Евросоюза реализовали дилеры другой марки Renault Group — производителя спорткаров Alpine. Для него продажи в первом месяце этого года выросли на 116,9% относительно января 2021-го.

Для сравнения: в декабре 2021-го жители ЕС приобрели 193 автомобиля Lada, в ноябре — 171 ед., а в октябре — 111 ед.

«АвтоВАЗ» не занимается реализацией продукции в Европе с 2019 года, тогда было принято решение свернуть продажи из-за ужесточившихся экологических норм. Автомобили Lada ввозят в ЕС «серые» дилеры.

Всего в прошлом году в странах Европы было реализовано 1577 автомобилей Lada. Это на 22,8% меньше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что к концу весны этого года на «АвтоВАЗе» надеются восстановить выпуск автомобилей Lada без перебоев.