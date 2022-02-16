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Страховщики рассказали о крупнейших выплатах за угнанные автомобили

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Средняя сумма возмещения за угнанный легковой автомобиль в 2021 году составила 1,9 млн руб., рассказали в страховой компании «Согласие» и перечислили самые крупные выплаты по цветам кузова.

Чаще всего в 2021-м угоняли машины белого и черного цветов (56%). Еще 13% угнанных легковых авто были серыми, 7% – синими, далее идут машины серебристого, коричневого, красного, бежевого, голубого и других цветов.

Самым дорогим для страховщиков черным автомобилем в прошлом году стал Range Rover, который угнали со стоянки на Можайском шоссе в Москве — он обошелся в 10,6 млн руб. Наибольшую выплату за серый автомобиль получил страхователь Lexus LX 470 в городе Рыбинск Ярославской области — 4,9 млн руб. Коричневый Jeep Grand Cherokee стоил 4,5 млн руб. (Москва).

Крупнейшая сумма за красную машину (3,3 млн руб.) выплачена за Porsche Macan, угнанный с парковки аэропорта в Красноярском крае, а за белую – за Lexus RX 300, похищенную в городе Алексин Тульской области (3 млн руб.). За серебристую Toyota RAV4 из города Кохма (Ивановская область) выплатили 2,3 млн руб.

Самым дорогим двухцветным авто стала белая Toyota RAV4 с черной крышей (2,3 млн руб., село Глебово Ярославской области). Выплаты за два Hyundai Santa Fe (2,1 млн руб. и 1,6 млн руб.), угнанные в столице, стали наиболее крупными за бежевый и синий авто соответственно. Наконец, зеленый Mitsubishi Pajero из поселка Ржавки Московской области обошелся страховой в 1,4 млн руб.

Ранее стало известно, что у моделей Toyota Camry и Hyundai Solaris зафиксировано более чем двукратное снижение угонов по итогам 2021 года.

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