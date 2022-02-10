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Казахского лихача, который едва не утопил Toyota в Сочи, выдворят из России

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Уроженца Казахстана, который стал участником нескольких инцидентов в Сочи за рулем внедорожника Toyota, депортируют из России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что помимо депортации 41-летнего Айтена арестовали на 10 суток, оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили прав на 1,5 года. Выяснилось, что за рулем он находился в состоянии наркотического опьянения.

Видео из Сочи с участием Toyota Land Cruiser 300 с госномерами Казахстана появилось в Сети в начале февраля.

Сначала на Красной поляне очевидец снял застрявший в снежном сугробе черный внедорожник, рядом с которым водитель общался с сотрудником Госавтоинспекции. Затем этот же Land Cruiser 300 оказался на берегу Черного моря — автомобиль увяз в гальке, а об его кузов били волны. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью другого внедорожника.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана отомстил за гибель односельчанки в ДТП спустя 10 лет.

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