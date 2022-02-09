На «АвтоВАЗе» началась тестовая сборка авто на новой платформе

На «АвтоВАЗе» стартовали работы по производству новых Lada на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, которая в перспективе станет единой для всех моделей. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что на предприятии запустились несколько производственных процессов. «АвтоВАЗ» решил начать работы с тестового выпуска седанов B-класса, которые получили условные названия «Гранта-2».

Готовые кузова отправляют на окраску в комплекс СКП Kalina, где обычно занимаются подготовкой машин семейства Granta. Затем их перевозят в Научно-технический центр (НТЦ), где будет производиться финишная сборка тестовых автомобилей. Этим займутся бригады занятых на сборке нынешнего поколения Granta, набранные из рабочих различных специальностей для обучения технологическим процессам сборки новой модели. В одном из корпусов, по данным инсайдеров, в условиях повышенной секретности идет установка линии сварки кузова для новой модели. Технические данные нового автомобиля держатся в тайне.

Предполагается, что серийные образцы новых автомобилей будут представлены в конце 2023 года. Со сменой платформы седан окажется крупнее нынешней Granta, но меньше Vesta, сообщил источник.

Гораздо раньше в продажу поступят обновленные Lada Vesta. По данным инсайдеров, их начнут отгружать в дилерские центры в конце февраля 2022 года, а продажи стартуют к концу марта.

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