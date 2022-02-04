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ГИБДД назвала регионы, где пройдут сплошные проверки водителей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Региональные отделы Госавтоинспекции рассказали о проведении рейдов в ближайшие выходные, 5-6 февраля. В ходе проверок сотрудники ГИБДД будут искать нетрезвых водителей.

Рейдовые мероприятия и сплошные проверки пройдут на территории Белгородской области, Саратовской области, Ивановской области, Самарской области, в Республике Алтай, Пензенской области, а также в Смоленске, Новом Уренгое, Сыктывкаре и Кирове.

Тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам не соответствующим ситуации, ему предлагается пройти проверку на трезвость и в случае необходимости на употребление наркотических веществ.

В Свердловской области ГИБДД пообещала усилить контроль на трассах региона на трассах региона — применяя в том числе и скрытое патрулирование. Автоинспекторы намерены выявлять в потоке транспортные средства, выезжающие на встречную полосу и совершающие опасные обгоны. Водители, которые выезжают на полосу встречного движения там, где такой маневр запрещен, будут привлекаться к административной ответственности. При надзоре за дорожным движением автоинспекторы будут использовать видеокамеры для фиксации нарушений.

Кроме того, в период с 4 по 6 февраля московская Госавтоинспекция проведет операцию «Такси». А с 7 по 14 февраля специальные рейды пройдут во всех районах Республики Карелия: мероприятие посвятят повышению безопасности и качества перевозки детей.

Ранее в ГИБДД рассказали о работе системы «Паутина».

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