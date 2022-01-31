Концерн Stellantis готовит «народный автомобиль» за 1 млн рублей для России

Концерн Stellantis планирует выпускать и продавать в России модель стоимостью около 1 млн рублей. Об рассказал управляющий директор брендов Citroen, Peugeot и Opel в России Алексей Володин в интервью порталу Drom.ru.

Предполагается, что производство автомобилей организуют на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге. По словам Володина, в компании прорабатывают локализацию модели в России, подключена и конструкторская служба.

На вопрос, сколько будет стоить новая модель, Володин ответил: «Я убежден — в первую очередь как маркетолог, что массовый продукт не может быть дорогим. В сегодняшних ценах, в сегодняшних условиях правильная цена за базовую версию «народной машины» — один миллион рублей».

Считается, что новинка станет «нечто средним между хэтчбеком повышенной вместимости и кроссовером». «Российская газета» предполагает, что речь идет о субкомпактном кросс-хэтчбеке Citroen C3 поколения CC21, который создали специально для развивающихся рынков. В этом году его производство запустят в Индии и Бразилии.

Сроки появления новой модели в России Володин не уточнил. Со слов на высказывания его коллег сообщается, что наладить выпуск автомобилей могут в 2024 году.

Ранее стало известно, что в 2022 году концерн Stellantis вернет на российский авторынок хетчбэк Opel Astra.

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