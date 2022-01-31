Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Приложение для ЛГБТ-знакомств было заблокировано в Китае 18:12
Ученые выяснили, какие женщины чаще всего симулируют оргазм 18:12
На Западе объяснили последствия отключения России от SWIFT 18:11
Еще три военно-транспортных самолета НАТО совершили рейсы на Украину 18:10
Россия передала Австрии послание Лаврова по безопасности в Европе 18:08
Жена Бориса Щербакова рассказала о госпитализации мужа 18:07
В США антипрививочнику отказали в жизненно необходимой пересадке почки 18:03
Подруга убитой «Мисс Кузбасс-2010» рассказала об отношениях погибшей с мужем 18:02
Специалист рассказал, какие нужно сдать анализы для исключения «длинного»... 18:00
Аккаунт заключенного в TikTok удалили из-за кулинарных видео, ставших вирусными 17:59

Концерн Stellantis готовит «народный автомобиль» за 1 млн рублей для России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Citroen

Концерн Stellantis планирует выпускать и продавать в России модель стоимостью около 1 млн рублей. Об рассказал управляющий директор брендов Citroen, Peugeot и Opel в России Алексей Володин в интервью порталу Drom.ru.

Предполагается, что производство автомобилей организуют на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге. По словам Володина, в компании прорабатывают локализацию модели в России, подключена и конструкторская служба.

На вопрос, сколько будет стоить новая модель, Володин ответил: «Я убежден — в первую очередь как маркетолог, что массовый продукт не может быть дорогим. В сегодняшних ценах, в сегодняшних условиях правильная цена за базовую версию «народной машины» — один миллион рублей».

Считается, что новинка станет «нечто средним между хэтчбеком повышенной вместимости и кроссовером». «Российская газета» предполагает, что речь идет о субкомпактном кросс-хэтчбеке Citroen C3 поколения CC21, который создали специально для развивающихся рынков. В этом году его производство запустят в Индии и Бразилии.

Сроки появления новой модели в России Володин не уточнил. Со слов на высказывания его коллег сообщается, что наладить выпуск автомобилей могут в 2024 году.

Ранее стало известно, что в 2022 году концерн Stellantis вернет на российский авторынок хетчбэк Opel Astra.

Китайские автопроизводители выведут в этом году большое количество новых моделей. О наиболее интересных дебютантах авторынка, которые потенциально могут оказаться в нашей стране, — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть