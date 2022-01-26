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В России обновлен рекорд по среднему размеру автокредита

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов на новые и подержанные авто вновь обновил рекорд, достигнув 1,28 млн руб. Это на 4% больше, чем ноябре 2021 года (1,23 млн руб.) и на 28% больше, чем в декабре 2020 года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), данные поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Самый большой и рекордный средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1,90 млн руб.). Следом в рейтинге идут Московская область (1,55 млн руб.), Санкт-Петербург (1,47 млн руб.), Краснодарский край (1,39 млн руб.) и Ленинградская область (1,34 млн руб.).

Средний чек выданных автокредитов сильнее всего вырос в Кемеровской области (+44,3%), Удмуртской Республике (+38,6%), а также в Саратовской (+38,2%), Волгоградской (+37,7%) и Омской (+34,9%) области.

Ранее стало известно, что в 2021 году количество выданных кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования.

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