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На «АвтоВАЗе» отказались от «черных» суббот

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Игорь Агеенко/РИА «Новости»

На «АвтоВАЗе» не планируют вводить рабочие субботы в ближайшие два месяца. Как сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ» со ссылкой на свои источники, это решение касается не только тольяттинской площадки, но и завода «Lada Ижевск» — там выпуск автомобилей Vesta по субботам был предусмотрен графиками сменности. Причиной уже традиционно стал дефицит электронных комплектующих.

В январе «АвтоВАЗ» планировал для производства автомобилей на платформе В0 (Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero) две рабочие субботы, но в итоге состоялась только первая. Тогда конвейер ПАП В0 за 10-часовую смену выпустил более 400 машин.

Эта неделя началась у отечественного производителя с простоя на сборочной линии Lada Granta (24 и 25 января). Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует еженедельно на протяжении нескольких месяцев отправлять в простой два сборочно-кузовных производства на своей тольяттинской площадке.

По данным инсайдеров, из-за простоев, связанных с дефицитом автокомпонентов, «АвтоВАЗ» не смог выпустить в 2021 году 109 тыс. автомобилей.

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