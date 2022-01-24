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ГИБДД призналась в трудностях с автоматической фиксацией вождения без диагностической карты

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Госавтоинспекции допустили, что с 1 марта этого года автомобилистов начнут штрафовать за езду без диагностической карты в автоматическом режиме с помощью камер. Однако сейчас с внедрением системы по фиксации наличия этих документов наблюдаются сложности. Об этом рассказал замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Что касается автоматической фиксации, то теоретически такая возможность есть. Но на сегодняшний день есть определенного рода трудности, — сказал Кузин, говоря о работе с федеральными базами данных. — Огромное количество фильтров нужно поставить для того, чтобы отделить легковой от грузового, от автобуса, по году выпуска, по принадлежности, нахождения в реестре легковых такси. Если все эти моменты будут решены, то выявление подобного рода правонарушений будет возможно в автоматическом режиме».

Штраф за управление автомобилем, который подлежит обязательному техосмотру, и на который при этом не оформлена диагностическая карта, вступает в силу с 1 марта 2022 года. Он составляет 2 тыс. рублей. Кузин отметил, что штраф за езду без диагностической карты инспекторы ГИБДД могут выписать нарушителю только один раз в течение суток.

Действующий закон о техосмотре позволяет не проходить проверки автомобилям, принадлежащим физическим лицам. ТО понадобится для машин старше четырех лет при постановке их на учет в ГИБДД в случае смены владельца или внесения изменений в конструкцию. Закон не распространяются на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, используемый в служебных целях.

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