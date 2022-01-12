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Четыре человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Красноярском крае

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Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края, в результате ДТП погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

«В 09.15 (05.15 мск) ... поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района», — заявили в пресс-службе.

Все погибшие — пассажиры легкового автомобиля. Всего в автобусе находились 15 человек. Трое пострадали, им потребовалась медицинская помощь. Характер полученных ими травм не уточняется.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Ярославской области, он перевернулся на дороге. В салоне в это время находились 14 детей 10-12 лет, они направлялись на соревнования. Все пассажиры были госпитализированы.

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