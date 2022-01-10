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У полиции Чечни появились тюнингованные Cadillac Escalade

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Для полиции Чечни подготовили модифицированные вседорожники Cadillac Escalade последнего поколения, сообщает «Журнал Авто.ру». Видеоролик с переоборудованными Escalade появился в социальных сетях тюнинг-ателье Indigo.

В ролике три модифицированных Cadillac Escalade покидают мастерскую. О принадлежности вседорожников к министерству внутренних дел Чечни говорят регистраци­онные знаки, однако цветографические схемы на кузове отсутствуют, отмечается в публикации.

Полицейские Cadillac отличаются наличием «кенгурятников» и стробоскопов, которые установлены на крыше, силовом обвесе спереди, под задним стеклом, над задними номерами и в боковых порогах. О других доработках не сообщается.

В России Cadillac Escalade последнего поколения стоит от 8,7 млн руб. Автомобиль предлагается с мотором V8 объемом 6,2 л, который выдает 416 л.с. и 624 Нм крутящего момента, вседорожник ускоряется до 100 км/ч за 6,6 секунды.

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