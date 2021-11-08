Названы страны, где россияне чаще всего устраивают ДТП

Чаще всего россияне становятся виновниками ДТП в Белоруссии, Германии и Польше. Об этом сообщила компания «АльфаСтрахование» в отчете, предоставленном «Газете.Ru». Эксперты проанализировали данные обращений по международным полисам «Зеленая карта».

С 2020-го по 2021 год в Белоруссии показатель ДТП с россиянами от общего количества во всех странах составил 32%. В Германии соотечественники становились виновниками аварий вдвое реже (16%), а в Польше российские водители провоцировали дорожные происшествия в 13% случаев.

Следом в рейтинге расположились Литва (8%) и Финляндия (3%). Относительно безаварийными стали Турция, Латвия, Франция, Испания и Румыния (от 2,4% до 2,9% ДТП с участием водителей из России).

Эксперты рассказали, что из-за пандемии COVID-19 и закрытия границ количество туристов, путешествующих на личных авто, серьезно сократилось. Большая часть страховых обращений по «Зеленой карте» поступает от юридических лиц из России, совершающих деловые поездки за границей.

Ранее ГИБДД назвала главные неисправности автомобилей, которые приводят к ДТП.