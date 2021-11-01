Toyota начала продажи улучшенного Highlander в России

Компания Toyota начала принимать заказы на полноразмерный кроссовер Highlander нового модельного года. Автомобиль предлагается в двух комплектациях и стоит от 4,15 млн руб. в комплектации «Престиж» и от 4,75 млн рублей в исполнении «Люкс Safety».

Одним из особенностей Highlander стало появление «подключенных» систем, которые объединяет возможности мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных. В приложении на смартфоне владельцы Highlander получат функции для контроля месторасположения автомобиля, состояния его технических систем, пробега и записи на ТО. Кроссовер оснащается модулем передачи данных со встроенной сим-картой, позволяющим создать точку доступа Wi-Fi.

Аналогичные возможности в российской линейке Toyota сейчас есть у четырех моделей — RAV4, Camry, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. На протяжении первого года клиенту доступен предоплаченный ежемесячный трафик в объеме 10 гигабайт.

Кроме того, в 2022 модельном году Toyota Highlander цветовая гамма расширилась благодаря новому оттенку «белый перламутр», а оснащение кроссовера пополнил электропривод пассажирского сиденья, позволяющий регулировать кресло в восьми направлениях.

Ранее Toyota представила свой первый электрический кроссовер.