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Вернуть эвакуированный авто в нерабочие дни станет сложнее

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября можно будет только в четырех пунктах выдачи МАДИ, сообщили в московском департаменте транспорта. Сервисные центры «Московский транспорт» перестанут принимать граждан в течение этих 11 дней.

Разрешения на возврат авто с 28 октября стали выдавать в пунктах по следующим адресам: проезд Дубовой Рощи, 7а; проезд Одоевского, 3; проезд Энтузиастов, 3 (первые три пункта работают круглосуточно); Вагоноремонтная улица, 4а (с 11:00 до 23:00).

Чтобы вернуть автомобиль, владельцу понадобятся документ, удостоверяющий личность, и подтверждение права собственности на транспортное средство (ТС). Представителю владельца ТС тоже потребуются первые два документа, а также доверенность.

Ранее столичная мэрия объявила, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Москве не будут работать шиномонтажи и автосервисы. АЗС продолжат работать в прежнем режиме, как и общественный транспорт.

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