Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«АвтоВАЗ» введет обязательные для покупки аксессуары 12:39
Голодающему в тюрьме Саакашвили оказали медикаментозную помощь 12:38
«Спасибо за смех»: звезды «Друзей» скорбят... 12:30
Мишустин утвердил стратегию борьбы с контрафактом в промышленности 12:29
Пилоты заметили неизвестный белый шар на радарах в Подмосковье 12:29
ЛГБТ-переход в Вильнюсе разделил полицейских и местные власти 12:28
Президент Абхазии отправился в Москву 12:28
Украинский «Нафтогаз» заключил с Молдавией соглашение о продаже... 12:25
Футбольный клуб «Химки» объявил об уходе главного тренера 12:23
Следы древних охотников-собирателей Мадагаскара оказались видны из космоса 12:23

ГИБДД проведет рейд в Москве 26 октября

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Московская Госавтоинспекция объявила о проведении общегородского профилактического рейда во вторник, 26 октября. Он посвящен профилактике дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями. Инспекторы ДПС уделят особое внимание следующим нарушениям: переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что 77,6% происшествий в зоне действия пешеходных переходов приходится на нарушения правил их проезда.

За первые девять месяцев 2021 года на дорогах столицы зарегистрировано 6141 ДТП. Из них 31,7% — это наезд на пешеходов, а 42,6% происшествий — в зоне действия пешеходных переходов.

Ранее стало известно, что ГИБДД получит 2,5 тысячи новых седанов Hyundai Solaris.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях