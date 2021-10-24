Пять человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса в Калмыкии

В Калмыкии случилось ДТП при участии грузовика и автобуса, в результате которого есть жертвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Авария произошла на 245 км федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. В ведомстве заявили, что на этом участке дороги случилось лобовое столкновение грузового автомобиля «Камаз» с пассажирским автобусом «Неоплан», который следовал по маршруту Махачкала-Санкт Петербург.

По данным министерства, в автобусе находилось 28 пассажиров.

По предварительной информации, пятеро человек погибли, еще семь — пострадали.