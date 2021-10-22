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ЗАЗ не подтвердил разработку кроссовера «Одесса»

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В корпорации «УкрАвто», в состав которой входит Запорожский автозавод, не подтвердили информацию о выпуске кроссовера под названием «Одесса». Ранее в Сети появились новости о том, что новый «паркетник» начнут собирать на Украине на базе китайского FAW T77, сообщает «Китайские автомобили».

«Крупнейший оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг сервиса, Украинская автомобильная корпорация, в состав которой входит Запорожский автомобилестроительный завод, заявляет, что не ведет никаких переговоров с FAW Group и не планирует запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя», — приводится цитата «УкрАвто».

Предполагалось, что Запорожский автозавод будет выпускать кроссовер FAW T77 под другим шильдиком. Предполагаемой датой старта производства называли конец 2022 года. В «УкрАвто» отметили, что сейчас на заводе ЗАЗ ведется производство моделей Группы Renault и Kia. На украинском рынке марка FAW представлена кроссоверами X40 и X80, а также малотоннажными грузовиками.

В России компания FAW планирует запустить модель T77 в продажу в 2021 году, кроссовер предложат с турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и передним приводом. На выбор предоставят два варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Ранее стало известно, какие в России самые популярные китайские автомобили в 2021 году.

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