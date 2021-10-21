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Производство Volkswagen обрушилось до уровня 1958 года

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Алина Распопова/«Газета.Ru»

Главный завод Volkswagen в Вольфсбурге по итогам трех кварталов 2021 года выпустил 300 тыс. автомобилей из-за нехватки полупроводников. Ожидается, что по итогам года показатель производства окажется самым низким с 1958 года, сообщает немецкий Die Zeit.

Завод выпустит существенно меньшее количество машин, чем в 2020 году, когда из-за проблем с поставками с конвейера сошло чуть менее 500 тыс. автомобилей.

Сейчас у руководства Volkswagen нет идей, как справится с кризисом. В компании отметили, что BMW меньше пострадала из-за нехватки полупроводников. После катастрофы на Фукусиме, которая сказалась на производстве пигментов для автомобильных красок, баварская компания сформировала целевую группу, которой удалось спрогнозировать нехватку чипов раньше, чем другим производителям.

В Вольфсбурге производятся автомобили Golf и Tiguan. Последние десять лет предприятие выпускало в среднем 780 тыс. автомобилей в год. В 2018-м компания заявила, что намеревается довести этот показатель до миллиона. Автопроизводители считают, что дефицит полупроводников продолжится и в 2022 году.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал, каких деталей не хватает машинам Lada.
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