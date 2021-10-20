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Стоимость ОСАГО снова повысится до 30%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Банк России выступил с предложением расширить границы тарифного коридора по ОСАГО. Инициатива позволит страховщикам еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость «автогражданки» для лихачей, уверяют в Центробанке. Проект указания банкаопубликован для оценки регулирующего воздействия.

В Центробанке написали, что для легковых машин физлиц диапазон расширения базовых ставок составит 10%. Впрочем, даже сейчас ни один страховщик России не использует нижнюю границу тарифного коридора для снижения стоимости полиса ОСАГО для законопослушных водителей. Для общественного транспорта (автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи) — 4,9%. А для других категорий транспортных средств ( в частности для такси) — 30%.

Планируется пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). Отмечается, что для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Дороже страховка обойдется молодым, неопытных и лихачам. В ЦБ пообещали провести дополнительную калибровку региональных коэффициентов.

«Страховщики применяют индивидуальные тарифы ОСАГО с сентября 2020 года. Средняя премия по легковым автомобилям физических лиц за год, когда тарифный коридор был расширен на 10% вниз и вверх, снизилась на 0,47% относительно августа 2020 года. При этом более чем в два раза (до 36%) увеличилась доля автолюбителей, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%», — написали в Центробанке.

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