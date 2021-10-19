Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые нашли способ прогнозирования летального исхода от коронавируса 18:55
Избитый в московском метро Ковалев заявил, что хочет «до конца додавить»... 18:50
Биатлонист Гараничев рассказал, как ради тренировок скрывался в лесу от полиции 18:48
Космические частицы вывели из строя космическую обсерваторию INTEGRAL 18:47
Назван напиток, снижающий воспаления в организме человека 18:46
Главный тренер «Спартака» Витория высказался об ошибках Максименко 18:36
Женщина нашла в базе данных Amazon свои аудиозаписи и данные о перемещениях 18:35
NBC: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски в Вашингтоне 18:32
Врачи объяснили, почему дети стали все чаще попадать в реанимацию с COVID-19 18:30
Теща героя мема из TikTok открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство... 18:29

Губернатор Курской области предложил увязать размеры штрафов за ПДД с богатством регионов

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения следует определять в зависимости от платежеспособности населения того или иного региона. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В столицах штраф 1 тыс. руб. воспринимается как право нарушить правила дорожного движения. Поэтому <…> предлагаем такое зафиксировать», — сказал он.

Старовойт предложил уполномочить региональные власти вводить собственные дифференцированные административные штрафы за нарушение ПДД. Он добавил, что на сегодняшний день «штрафы у нас предназначены не для пополнения бюджетов, а за исключение нарушений». По мнению главы Курской области, благодаря введению региональных штрафов этот вопрос удастся решить.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях