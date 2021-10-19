Губернатор Курской области предложил увязать размеры штрафов за ПДД с богатством регионов

Размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения следует определять в зависимости от платежеспособности населения того или иного региона. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В столицах штраф 1 тыс. руб. воспринимается как право нарушить правила дорожного движения. Поэтому <…> предлагаем такое зафиксировать», — сказал он.

Старовойт предложил уполномочить региональные власти вводить собственные дифференцированные административные штрафы за нарушение ПДД. Он добавил, что на сегодняшний день «штрафы у нас предназначены не для пополнения бюджетов, а за исключение нарушений». По мнению главы Курской области, благодаря введению региональных штрафов этот вопрос удастся решить.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов сообщили о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть.