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Стало известно, где в России проще всего накопить на машину

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Depositphotos

Россиянину со среднестатистической зарплатой нужно около восьми лет, чтобы накопить на личный автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

По его данным, новый автомобиль в России во второй половине 2021 года в среднем стоит два миллиона рублей, поддержанный — 800 тыс. рублей.

«Чтобы накопить два миллиона рублей... среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 50% своих доходов, нужно 7,7 года при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе», — говорится в исследовании.

Быстрее накопить на усредненное авто смогут жители Чукотки (3,5 года), Ямало-Ненецкого автономного округа (3,6 года) и Магаданской области (3,9 года). Лидерство регионов в этом списке определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, поясняют эксперты.

Москва расположилась на пятом месте рейтинга — здесь копить на авто придется 4,6 года. По данным исследования, жители лишь восьми регионов РФ могут накопить на новый автомобиль менее чем за пять лет. Дольше всех на новую машину придется откладывать жителям республик Северного Кавказа — на это у них уйдет более десяти лет.

Ранее в Госдуме предложили поднять пенсии до уровня зарплат.

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