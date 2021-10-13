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Автомобилистам рассказали, когда в России отменят одно из дорожных правил

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о том, что нужно для отмены нештрафуемого порога скорости в 20 км/ч, который вновь стал обсуждаемой среди российских автомобилистов темой. Об этом пишет Autonews.

По словам Шапарина, в России очень старый парк автомобилей, и скорость там может измеряться неточно.

«Первое — когда мы обновим автопарк, когда его возраст снизится хотя бы до десяти лет. Второе — когда мы приведем в порядок нормативную базу дорожного строительства. Третье — когда мы пересмотрим скоростной режим на основных трассах и магистралях», — считает автоэксперт.

Шапарин также напомнил, что ряд водителей злоупотребляет возможностью погрешности при изменении скорости, но это, по его словам, не является ключевой проблемой.

С 2013 года водителям не выписывают штраф за превышение скорости на 20 км/ч, прежде сумма штрафа составляла сто рублей.

Ранее эксперты выступили против ужесточения ответственности за пьяную езду. По их словам, жесткие меры не решат проблему пьяного вождения, пока не решена проблема пьянства в обществе.

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