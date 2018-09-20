В Москве четверо неизвестных с топорами ограбили пассажиров такси

В столичном управлении МВД проинформировали о разбойном нападении на такси. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел 19 сентября на Перервинском бульваре, где четыре человека в медицинских масках и с топорами разбили стекла такси и отобрали у троих пассажиров сумку, в которой находилось 400 тыс. руб. и $60 тыс.

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«После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Opel Vectra», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время правоохранительных органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что британец выпил кофе в московском такси и очнулся без вещей.