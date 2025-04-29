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В России скопились огромные запасы нераспроданных автомобилей

«Автостат»: в РФ насчитывается 500 тысяч нераспроданных новых автомобилей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стоки новых легковых машин на конец первого квартала 2025 года составили примерно 500 тыс. единиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

«За три месяца продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась. Тысяч 300–350 это китайские бренды. И 150–200 тысяч российские, псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские, глобальные альтернативные и так далее», — отметил Целиков.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее стало известно, как купить новый автомобиль с большой скидкой.

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