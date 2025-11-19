Ажиотаж перед подорожанием: в России дефицит новых автомобилей

В России возникла нехватка новых машин ряда китайских марок, рассказали «Газете.Ru» опрошенные дилеры. Вместе с тем, некоторые автопроизводители не могут реализовать свою продукцию и продолжают предоставлять скидки. О ситуации, сложившейся на российском авторынке после рекордного по продажам октября, — в материале «Газеты.Ru».

Дефицит в российских автосалонах наблюдается по популярным автомобилям китайских марок Geely, Jetour, GAC и Haval, а также белорусской Belgee. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители крупных дилерских холдингов.

«Сейчас наблюдается острый дефицит на модельный ряд Belgee и Geely. Стоит сказать, что у марки Jetour мы наблюдаем похожую динамику, серьезный дефицит. Чуть легче ситуация с брендом Haval, дефицит продукции не такой агрессивный», — сообщил «Газете.Ru» директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Если говорить про Chery, Tenet, Changan, то доступность автомобилей у них высокая, добавил Иванов.

Нехватку машин по некоторым маркам фиксируют также в группах компаний «Автодом» и «Автоспеццентр».

«Думаю, что в ноябре спрос на покупку автомобилей сохранится, но дефицит по многим моделям и маркам, а также отмена скидок и повышение цен станут факторами, сдерживающими рост», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич.

В частности, в салонах группы компаний ощущается дефицит по моделям Jetour T2, Haval M6 и Haval H5, привел примеры Терлюкевич.

В «Автодоме» посетовали на малое количество доступных для продажи компактных кроссоверов GAC GS3 и минивэнов М8.

«Наблюдается дефицит ряда комплектаций Omoda C5, но это временное явление», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

Скидки пропали не у всех

По менее ходовым автомобилям автопроизводители и дилеры сохраняют предоставление скидок и выгод, но их становится меньше.

«Дисконтные программы сохраняются во всех брендах. Разница лишь в том, что они сокращаются, соответственно, растет конечная стоимость продукции для потребителей. Мы предоставляем скидки практически на все товары, которые реализуем.

С ростом дефицита автомобилей эти скидки сокращаются»,

— признает Николай Иванов из «Рольфа».

По его словам, программы поддержки от импортера и скидки от дилера есть всегда, меняется только их размер. В частности, сдавать свой старый автомобиль в зачет стоимости нового стало менее выгодно: скидка за трейд-ин тоже сокращается, так как на рынке формируется тренд дефицита продукции, объяснил Иванов.

Что предлагают автопроизводители

Лидеры российского рынка среди иномарок сохранили к ноябрю скидки только на некоторые модели. Так, Chery сохраняет прямые скидки только на свои компактные кроссоверы, начиная от Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro. Для него она составляет 130 тыс. рублей на все комплектации, кроме самой дорогой. Для более крупных и дорогих моделей прямого дисконта не предусмотрено: при покупке седана Arrizo 8 символические 50 тыс. рублей вычитаются из цены при сдаче прежней машины в трейд-ин. В случае с кроссовером Tiggo 8 Pro Max размер такой уступки составляет 100 тыс. рублей, также доступен льготный кредит.

На популярные кроссоверы Haval скидки не предоставляются, в актуальных прайс-листах их нет. Покупатель может рассчитывать только на фирменную кредитную программу, которая распространяется на кроссоверы Jolion F7, F7X и Dargo. Прямая скидка в 200 тыс. рублей в модельном ряду концерна Great Wall осталась, в частности, для пикапа GWM Poer. Скидка в 100 тыс. рублей предлагается для моделей Haval H3, H5, H7 и H9.

Geely в ноябре анонсировала скидки на несколько моделей. «Специальная выгода» в 100 тыс. рублей предусмотрена на все комплектации кроссовера Monjaro 2025 года выпуска, а на прошлогодние машины ее максимальный размер составляет 200 тыс. рублей. На седаны Preface скидка составляет 165–275 тыс. рублей, на кроссоверы Atlas — 120–170 тыс. рублей, на седаны Emgrand — 300 тыс. рублей.

Родственная марка Belgee предоставляет

максимальную скидку в 270–490 тыс. рублей на кроссоверы X70 прошлого поколения.

Для компактного X50 она составляет 210–230 тыс. рублей, для обновленного X70 скидка в 100 тыс. рублей полагается только в базовой комплектации. Для нового седана S50, и так пользующегося ажиотажным спросом, такая мера поддержки не предусмотрена.

Бренд Jetour готов уступить символические 15–20 тыс. рублей

на кроссоверы T2 и Dashing для военнослужащих, полицейских, педагогов, юристов из госорганов и медработников. При сдаче своего автомобиля в «трейд-ин» получится выгадать на покупке нового Jetour тех же моделей 100 тыс. рублей. Exeed обещает скидку за «трейд-ин» в 250–600 тыс. рублей в зависимости от модели приобретаемого кроссовера. Максимальная выгода обещана при приобретении флагманского VX (стоит без учета скидки 5,4–5,7 млн рублей).

Почему машин не хватает

Дефицит автомобилей возник из-за сочетания ряда факторов, включая высокие продажи новых машин перед повышением утильсбора, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Был очень ударный месяц октябрь, когда раскупили все, что было, и не успели подвезти. Кроме того, на границе стоит довольно много автовозов, потому что резко возросла нагрузка на транспорт, который возит автомобили и машинокоплекты из Китая, из-за этого задержки», — отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Дефицит носит временный характер, никакого злого умысла в этом нет, добавляет он. Высокий спрос на машины сохранится и в ноябре, а затем на рынке наступит штиль, прогнозирует эксперт.

«Покупатели приобретут автомобили сейчас, а дальше пойдет повышение цен по всем моделям:

в декабре повысят утильсбор на мощные машины, гибриды и электрокары, далее пойдет волна по всем остальным. Ну и в январе очередное повышение утильсбора и повышение НДС», — заключил Моржаретто.

Высокий спрос, который привел к дефициту некоторых автомобилей, обусловлен желанием граждан купить машины перед их ощутимым подорожанием, и с новыми поставками по более высоким ценам рынок опять ожидает стагнация, ожидает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Люди пытаются вскочить в последний вагон — и с параллельным импортом, и с китайскими машинами.

Такого высокого спроса не было минимум год, застой на рынке начался с декабря 2024 года, продажи шли очень медленно. Сейчас дилеры убрали большие скидки, они остались очень условные. Но дефицит образовался не на все автомобили: у некоторых автопроизводителей по-прежнему полные склады», — пояснил Хайцеэр «Газете.Ru».