Несмотря на санкции: в Россию возвращаются южнокорейские автомобили SsangYong

Корейские автомобили SsangYong возвращаются в Россию под брендом KGM. Продажи переднеприводных и полноприводных машин начнутся в 2025 году, они уже проходят сертификацию в НАМИ. Марку SsangYong помнят в России, но такие автомобили неизбежно окажутся дороже китайских конкурентов, указывают эксперты.

Автомобили корейского бренда KG Mobility (KGM) поступят в продажу в России в начале 2025 года. Машины уже проходят сертификацию на Дмитровском полигоне НАМИ. Россиянам предложfn переднеприводные и полноприводные автомобили, говорится в сообщении официального дистрибутора KGM в России — компании «Рэкс Моторс», поступившем в «Газету.Ru».

close KGM Musso KGM

«Старт продаж запланирован в I квартале 2025 года. Помимо продаж автомобилей мы уделяем большое внимание послепродажному обслуживанию. Высокое качество обслуживания и доступность запасных частей являются основополагающими принципами нашего бизнеса», — отмечается в сообщении «Рэкс Моторс».

Компания приступила к формированию в России дилерской сети KGM, о том какие именно модели появятся на российском рынке, пока не сообщается.

Пережил банкротство

Бренд SsangYong хорошо известен на российском рынке, с 2004 года его дистрибутором в России была компания Sollers, которая наладила выпуск машин этой марки в стране. С середины «нулевых» годов на заводе Sollers в Татарстане производились рамные внедорожники Rexton и Kyron.

С 2009 по 2014 год Kyron для России собирали во Владивостоке , вслед за ним на конвейер встал Actyon. В 2015 году марка покинула российский рынок. За время официального присутствия в России было продано около 175 тысяч автомобилей SsangYong.

close KGM Torres KGM

До 2009 года контрольным пакетом акций SsangYong владела китайская автокорпорация SAIC и индийский автогигант Mahindra & Mahindra. В 2020 году SsangYong обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве, а в 2022-м перешел под контроль корейского промышленного химико-металлургического чеболя KG Group и был переименован в KG Mobility. В октябре 2024 года автопроизводитель заключил партнерское соглашение с китайским автопроизводителем Chery.

Какие машины есть у KGM

Актуальный модельный ряд KGM состоит из пяти кроссоверов: Torres, Tivoli и Tivoli Air с удлиненной базой, а также Korando и Actyon, а также компания производит внедорожник Rexton и два пикапа — Musso и Musso Grand. Кроме того, для Korando и Torres предусмотрены электрические версии.

Новинкой 2024 года стал кроссовер Actyon, базирующийся на платформе ранее представленной на рынке модели Torres. Летом компания раскрыла его дизайн.

Сам Torres продается уже два года, его бензиновая версия оснащается турбомотором 1.5, работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом» японской марки Aisin. Для автомобиля доступен передний и полный привод.

Модель Tivoli дебютировала еще в 2015 году, а в 2023-м году она прошла третий рестайлинг. Автомобиль оснащается бензиновым атмосферным мотором 1.6 мощностью 126 л.с., а также турбомотором 1.5 на 163 силы.

close KGM Tivoli KGM

Внедорожник KGM Rexton производится в пятиместном и семиместном исполнении. Под капотом — турбодизель 2.2 мощностью 202 л.с., который агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — подключаемый полный.

Будут дорогими

Потенциальным покупателям автомобилей KGM в России следует приготовиться к тому, что они будут дороже китайских конкурентов, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Для покупателя важно, чтобы эти автомобили были обеспечены обслуживанием и запчастями, я надеюсь, что так будет, что это не разовая акция. SsangYong у нас известен как бренд: клиенту не нужно объяснять, что это такое. В свое время эти машины были у нас популярны, но не до конца оценены», — отмечает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

В частности, SsangYong Actyon, особенно с дизелем, был как продукт очень интересным и явно недооцененным россиянами, привел пример Кадаков. Потенциал у этих автомобилей есть, их преимущество в том, что они не китайские, указал главред «За рулем».

close KGM Korando KGM

«Конечно, утилизационный будет включен в цену этих автомобилей. Они не будут дешевыми, они будут чуть дороже, чем близкие по характеристикам китайские», — заключил Кадаков.

Пока непонятно, приходит ли в Россию сам корейский бренд, либо машины всего лишь будет поставлять российская компания. Кроме того, у самого SsangYong имеются давние проблемы на рынке, указывает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

« Возрастающий утильсбор однозначно делает чистый импорт менее привлекательным , чем то, что производится внутри страны или пока дотируется крупными китайскими компаниями. Пока к этой новости больше вопросов, чем ответов», — рассуждает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, для раскрутки бренда в России необходимы крупные затраты, речь идет о сотнях миллионов рублей. Самые малопредставленные в медиапространстве марки тратят в год порядка 200 млн рублей, а лидеры — гораздо больше, добавляет эксперт.

«Как продукт кроссоверы KGM не представляют собой ничего особенного, это средний продукт. И в его успехе на рынке важен прежде всего фактор цены», — заключил Мосеев.